Adalet Bakanlığı'ndan Kirli Ağa Geçit Yok: Gaziantep Adliyesi'nde Dev Operasyon

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanlığı'ndan Kirli Ağa Geçit Yok: Gaziantep Adliyesi'nde Dev Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve geldiği günden bu yana kararlılıkla vurguladığı "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" sözleri, sahada somut bir karşılık buldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma ile adliye koridorlarına kadar sızan rüşvet ve uyuşturucu ağı çökertildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan bir ihbarın ardından başlatılan teknik takip, adliye içerisinde kurulan kirli bir mekanizmayı gün yüzüne çıkardı. Zabıt katibi H.İ.U.’nun uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla başlatılan dinlemeler, soruşturmanın kapsamını genişletti. Yapılan incelemeler sonucunda, suç ağının sadece bir kişiyle sınırlı kalmadığı; aralarında yargı mensubu, avukat ve personelin de bulunduğu geniş bir yapıya ulaştığı tespit edildi.

Kimse Dokunulmaz Değil: Savcı ve Avukatlar Gözaltında

Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmeyen operasyonda, devletin kararlılığı "makam ve mevki" gözetmeksizin uygulandı. Operasyon kapsamında toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şunlar bulunuyor:

  • 1 Cumhuriyet Savcısı
  • 2 Avukat
  • 7 Adliye Personeli
  • 6 Sivil Şahıs

Şüpheliler hakkında; "uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal" gibi kamu vicdanını yaralayan ağır suçlarla ilgili yasal süreç başlatıldı.

WhatsApp Yazışmaları Kirli Pazarlığı Kanıtladı

Operasyonun en önemli delillerinden biri, şüphelilerin dijital materyalleri ve telefon incelemeleri oldu. Yapılan incelemelerde, adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak dosyalardan bilgi sızdırdığı ve yargı süreçlerini maddi çıkara dönüştürdüğü açıkça görüldü. Özellikle zabıt katipleri arasındaki WhatsApp yazışmaları, sistemin nasıl suistimal edildiğini gözler önüne serdi.

İlk Tutuklamalar Gerçekleşti: "Operasyon Sürecek" Mesajı

Soruşturmanın ilk safhası neticesinde; zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hakimliğinde görevli zabıt katibi M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri ve HSK bildirimleri titizlikle uygulandı. Başsavcılık kaynakları, dosyanın derinleşerek devam ettiğini ve yeni deliller ışığında yeni gözaltıların yaşanabileceği mesajını verdi.

"Güçlü Değil, Haklı Olan Kazansın" Dönemi

Gaziantep'teki bu operasyon, adalet sistemine sızmaya çalışan illegal yapılara karşı verilen en sert yanıtlardan biri oldu. Bakan Gürlek’in "kim olursa olsun" anlayışıyla yürütülen süreç, toplumda zayıflayan adalet güvenini yeniden tesis etme yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Devlet, kendi içindeki çürük elmaları temizleyerek "dokunulmazlık" algısını yerle bir etmeye devam ediyor.

Mahmut

Helal olsun başarılarının devamı dileğiyle artık Türkiye eski Türkiye değil normal olması gerekenler yapılıyor tüm gelişmiş toplumlarda ve ülkelerdeki gibi Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü bekası ve gelecegi İslami Müslüman Türkiye Devletinin ve Toplumunun sonsuza dek korunması sağlam ve güçlü olması icin her zaman tüm çöpler masonikler soytarı şarlatanlar herkes Devletin Kanun ve yasaları karşısında eşittir birisi bir yanlış yaparsa Devlet hemen gereğini yapar Aklınızda bunu herkes bulundursun.Ne olursanız olun ne kadar zengin olursanız olun veya ne kadar sözde tanınmış şöhret sanatçı veya davulcu veya zurnacı türkücü veya yüksek biryerlerde kamuda veya özelde bir mevkide farketmez gereğini Devlet ve onun güçlü temiz İslami Milli Kurum ve kuruluş yetkili şahsiyetleri hemen gereğini yapar nokta.

Vahap

"Avukat tutma hakim tut" lafı yok olmadığı sürece ne desek boş Zira adalette 3 büyük sorunumuz var 1. Geç gelen adalet,2.Cezasızlık algısı ve erken tahliye,3.Adliyelerde rüşvet ve adam kayırma algısı .
