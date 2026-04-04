Mossad'a büyük darbe indirildi

İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail istihbaratı adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdükleri bir casusluk şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Husilere bağlı Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin, İsrail askeri istihbarat birimi "Aman" ile istihbarat servisi "Mossad" ve bazı diğer yapılarla doğrudan çalışan unsurların yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Yemen içinde askeri ve güvenlik bilgileri ile hassas bölgelere ilişkin koordinatlar ve ekonomik tesislere dair verileri bu taraflara aktardığı, ayrıca casusluk yazılımları ve istihbarat amaçlı iletişim araçları kullandığı kaydedildi.

 

Operasyonun, "toplumsal işbirliği ve vatandaşların dikkati" sayesinde elde edilen istihbarat sayesinde gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, halktan şüpheli faaliyetleri bildirmesi istendi.

Husiler, şebekedeki kişilerin sayısı ya da uyruklarına ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadeleriyle ABD/İsrail-İran savaşına dahil olduklarını duyurmuştu. ​​​​​​​

İDAM VE TEŞHİR EDİN CESETLERİNİ...SİYONİST ŞERİATÇI-IRKÇI MANYAKLAR ÖLÜMDEN VE CESETLERİN YOK OLMASINDAN ÇOK KORKAR

ata

kökünü kazımak lazım... fitne fücur yuvası...
