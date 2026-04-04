Arazisi olanlar dikkat! Zorunlu hale geldi

Yeni yönetmelikle birlikte tarım arazileri bilimsel kriterlere göre planlanacak, büyük ovalar ve erozyon riski taşıyan alanlar koruma altına alınarak sürdürülebilir üretim hedeflenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toprağın korunması ve verimli kullanılması amacıyla “Arazi Kullanım Planlaması Uygulama Yönetmeliği”ni yürürlüğe aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, uygun arazi kullanım planı (AKUP) hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Toprak ve su kaynakları korunacak

Yeni yönetmelikle; toprak etütlerinin yapılması, arazilerin haritalanması ve sınıflandırılması, büyük ovaların ve erozyona duyarlı alanların belirlenmesi gibi süreçler sistematik hale getirilecek. Planlamalarda, toprağın niteliği, su potansiyeli ve çevresel faktörler dikkate alınarak sürdürülebilir kullanım esas alınacak.

AKUP süreci; veri toplama, analiz, raporlama ve onay aşamalarından oluşacak. Planların onayı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılırken, denetim süreçlerinde valilikler de görev alacak. Bakanlık, ihtiyaç halinde planlama yetkisini valiliklere devredebilecek.

Planlar 1/25.000 veya 1/5.000 ölçekli hazırlanacak ve iklim, topoğrafya, su kaynakları gibi birçok kriter esas alınacak.

Tarım arazileri sınıflandırılacak

Yeni düzenlemeyle araziler; “mutlak tarım arazileri”, “özel ürün arazileri”, “dikili tarım arazileri” ve “marjinal tarım arazileri” olarak sınıflandırılacak. Böylece hangi alanın nasıl kullanılacağı bilimsel kriterlere göre belirlenecek.

Büyük ovalar koruma altına alınacak

Tarımsal üretim açısından kritik öneme sahip ovalar, Cumhurbaşkanı kararıyla “büyük ova koruma alanı” ilan edilebilecek. Bu alanlar tapu kayıtlarına işlenecek ve özel koruma statüsüne alınacak.

Erozyon riski taşıyan alanlar izlenecek

Toprağın bozulduğu veya bozulma riski taşıdığı bölgeler tespit edilerek “erozyona duyarlı alan” ilan edilebilecek. Bu alanlar için özel koruma ve iyileştirme tedbirleri uygulanacak.

Yeni yönetmelikle birlikte, Türkiye genelinde tarım arazilerinin plansız kullanımının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir üretimin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA