  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları devam ediyor. Bu kapsamda radara takılan belediyelerden biri Bursa oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

 

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 57 kişiden 30'u tutuklandı, 27 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklama yapması bekleniyor.

Ecdad düşmanı CHP zihniyeti yine iş başında! Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ırkçı Ümit Özdan'dan Sultan Abdülhamid Han'a çirkin saldırı!

Gündem

CHP'de Özkan Yalım bu yüzden ihraç edilemiyor! "Bildiklerimi anlatırım" endişesi!

Siyaset

CHP'li Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! Ekipler binada arama yapıyor

Gündem

Görele'de skandallar bitmiyor! CHP'den Tuana'nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı

Gündem

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Tabii tutuklanacak.Hatta falakaya yatıracaksın.Her gün kuru ekmek ve sopa yiyecek.Ortalığı soyan kişiye uygulanağını uygulayacaksın.

Fahri

Abonelere her ilçe için gecerli Su faturası 250/ 300 TL geliyordu kademeli her ilçe için farklı tarife ve zam sonrası 550/1050 TL su faturası gelmeye başladı mazlumun ahını aldılar başkan ve meclis üyeleri
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23