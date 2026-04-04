CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları devam ediyor. Bu kapsamda radara takılan belediyelerden biri Bursa oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

CHP'li Bozbey tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 57 kişiden 30'u tutuklandı, 27 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklama yapması bekleniyor.