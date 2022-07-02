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Gündem Skandal yorum! Başıboş köpek yaşlı adamı katletti, köpeksevici şarkıcı bozuntusu Leman Sam Akit'e saldırdı!
Gündem

Skandal yorum! Başıboş köpek yaşlı adamı katletti, köpeksevici şarkıcı bozuntusu Leman Sam Akit'e saldırdı!

Başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki Mustafa Topal, 54 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne vicdansız bir yorum yapan köpeksevici şarkıcı bozuntusu Leman Sam, bu olayı haberleştiren Akit'e saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:59:00 - 2022-07-03 00:20:05
Skandal yorum! Başıboş köpek yaşlı adamı katletti, köpeksevici şarkıcı bozuntusu Leman Sam Akit'e saldırdı!

 yeniakit.com.tr 

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle’de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın ölümünü haber yapan Akit'e saldırdı

Sosyal medyada paylaşılan haberimize vicdansızca bir yorum yapan Leman Sam, yaşlı adamın ölümünü umursamadan köpekseviciliğine soyundu. 

Akit'i yapılan haber üzerinden hedef alan şarkıcı bozuntusu, "Provokatörlük ustaları." yorumunu yaptı.

Ölen yaşlı adamın haberiyle nasıl bir provokatörlük olduğu merak edilirken, Leman Sam'ın vicdansız ve akıl dışı zihniyeti gözler önüne serildi. 

Akit'e destek, köpekseviciye tepki yağdı

Öte yandan vatandaşlar, Akit'e destek verirken Leman Sam'ın skandal yorumuna tepki yağdırdı.

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