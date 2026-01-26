Kadıköy'de şok puan kaybı! Zirve yarışında büyük yara

  • İSTANBUL
Süper Lig’in 19’uncu haftasında kendi taraftarı önünde Göztepe’yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bıraktı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3’e yükselirken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Süper Lig’in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Fenerbahçe, 17’nci dakikada Dorgeles Nene’nin attığı golle öne geçti. Göztepe ise 24’üncü dakikada Janderson ile yanıt verdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Puanını 43 yapan Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3 oldu.

 

FENERBAHÇE, LİGDE 3’ÜNCÜ KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı iç saha maçlarında 3’üncü kez puan kaybı yaşadı. Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Alanyaspor ve Galatasaray ile de berabere kalmıştı. Fenerbahçe’nin ligde 12 galibiyet ve 7 beraberliği bulunuyor.

 

FENERBAHÇE, GÖZTEPE’Yİ 2 MAÇTIR YENEMİYOR

Sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakibini 2 maçtır yenemiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Göztepe’yi son olarak geçen sezonun ikinci devresinde kendi sahasında 3-2 mağlup etmişti.

NENE, 4’ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, Göztepe karşısında takımının golünü kaydetti. Bu gol 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli formayla 4’üncü golü oldu. Nene’nin 4 tane de asist katkısı bulunuyor.

 

İSMAİL DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek, Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. 38’inci dakikada kenara gelen İsmail’in yerine Fred oyuna dahil oldu. İsmail Yüksek’in sakatlık durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

 

EN NESYRI SÜRE ALMADI

Fenerbahçe’de takımdan ayrılması gündemde olan Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Göztepe karşısında süre almadı. Maça yedek başlayan En Nesyri, mücadeleyi kulübede tamamladı. Faslı futbolcunun kulüpteki geleceğinin ise kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

