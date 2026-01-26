Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan

Gazeteci Mine Kırıkkanat’ın “Tetikte siyasi erk, hedefte İstanbul Erkek” başlıklı yazısında yer alan iddialara yanıt, Prof. Dr. Mustafa Şentop’un avukatı Yaşar Baş tarafından geldi.

Baş, yazıda dile getirilen ifadelerin “tamamen asılsız ve kasıtlı” olduğunu belirterek, Kırıkkanat’ın “tetikçi bir dille yazılmış manipülatif bir metin kaleme aldığını” söyledi.

Açıklamada, İstanbul Erkek Lisesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin okulu olduğu vurgulanarak, Prof. Dr. Şentop’un eğitim camiasıyla uzun yıllara dayanan bir bağı bulunduğu ifade edildi.

“İDARİ SÜREÇLERE MÜDAHALE İMASI TAM BİR YALANDIR”

Avukat Baş, yazıda yer alan “Prof. Dr. Mustafa Şentop’un İstanbul Erkek Lisesi’ndeki disiplin süreçlerine müdahale ettiği” yönündeki ifadeleri kesin bir dille yalanladı.

“Bu imalar açık bir yalandır. Tek bir delil, tek bir belge olmadan, muhatabına sormadan yazılan iddialar gazetecilik değildir.”

Baş, okulda yürütülen tüm idari ve disiplin süreçlerinin yasalarla belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü, bu süreçlere yetkisiz kişilerin etki etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ayrıca, yapılan her türlü idari işlemin yargı denetimine tabi olduğunu hatırlattı.

“SELÂHADDİN ŞENTOP HAKKINDAKİ İFADELER ÇİRKİN MANİPÜLASYONDUR”

Açıklamada, Prof. Dr. Şentop’un oğlu Selahaddin Şentop hakkında yapılan “İTÜ’yü kazanamadı” yönündeki ima da sert biçimde eleştirildi.

“Selahaddin Şentop, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ne girmek için gereken puandan çok daha yüksek puan almış, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleşmiştir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü de ikinci ana dal olarak tamamlamıştır.”

Baş, Selahaddin Şentop’un İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevliliği başvurusunda da ALES, YDS ve mezuniyet notu gibi objektif kriterlerle yapılan değerlendirmede 1. sırada yer aldığını vurguladı.

“Öğretim hayatı boyunca her aşamada en yüksek başarıyı göstermiş biri, düşmanca yaklaşımlar nedeniyle mi cezalandırılacak? Kamu görevine girişin kriterleri hukuken belirlenmiştir. Çatlasanız da patlasanız da hukuk işliyor.”

“DİN VE LAİKLİK ÜZERİNE SÖZLERİ CİDDİYE ALMIYORUZ”

Avukat Baş, Kırıkkanat’ın yazısında yer alan “dinci-laik ayrımı”na ilişkin ifadeleri ise “düzeysiz” olarak nitelendirdi:

“Bu konuda söylenenleri muhatap almaya bile gerek görmüyoruz. İddialar düzeysizdir ve müvekkilimi ilgilendirmemektedir.”

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Yaşar Baş, açıklamasının sonunda, Mine Kırıkkanat hakkında hukuki yollara başvurulacağını duyurdu:

“Kırıkkanat’a özel cevabımızı ayrıca hukuki yollardan göndereceğiz. Mine Kırıkkanat dışındaki herkese saygı ile...”