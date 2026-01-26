  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza
IHA Giriş Tarihi:

İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Burdur'da alkollü sürücü otomobiliyle sollamaya çalıştığı araca ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

#1
Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A.'nin kullandığı 15 NZ 573 plakalı otomobil, H.İ.D.'nin kullandığı 15 ACF 202 plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan 15 NZ 573 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp yerinden söktü.

#4
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Hurdaya dönen otomobildeki E.K. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#6
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

#7
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

Polis ekiplerince otomobil sürücüsü A.A.'ya yapılan kontrollerde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

#8
Foto - İki kişiyi yaralayan sarhoş şoföre ödül gibi ceza

A.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

#9
Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

