Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Dairesi Direktörü Muhammed Ahmet, IKBY merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamalarda gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

İsrail ile Suriye topraklarının bir kısmının devredilmesi konusunda anlaşıldığına dair çıkan iddiaları kesin bir dille reddeden Ahmet,

"İsrail ile Suriye topraklarının bir karışını bile teslim etme konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. İsrail'e Suriye'den bir karış toprağı bile vermeyeceğiz ve Suriye'nin her karışını geri alacağız" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE "İSRAİL" TEPKİSİ

Açıklamalarında terör örgütü PKK/YPG’nin sözde özerk yönetim yetkililerinin, İsrail’in bölgeye müdahale etmesini talep ettiği iddialarına da değinen Muhammed Ahmet, bu durumu sert sözlerle eleştirdi.

Ahmet, "Düşman İsrail'i, Suriye'deki PKK örgütünün kurtarıcısı olarak arıyorlar. Tüm Suriye adına konuşuyorum, bu doğru değil" ifadelerini kullanarak, İsrail ile herhangi bir uzlaşı zemininde olmadıklarını bir kez daha vurguladı.