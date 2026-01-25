Sudan lideri Burhan'dan tarihi mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Port Sudan'da Türk medya mensuplarıyla bir araya gelerek Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) saldırıları sonucu ülkenin büyük maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Burhan, HDK'nin içinde olduğu hiçbir çözümün kalıcı olmayacağını savundu.

Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

ARABULUCULUKTA TÜRKİYE VE KATAR VURGUSU

Burhan, barış görüşmelerindeki arabuluculuk süreçlerine de değinerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tutumunu eleştirdi.

BAE'nin HDK'ye destek verdiğini ve bu yüzden çözüm masasında yer almasını istemediklerini belirten Sudanlı lider, Türkiye’ye olan güvenini şu sözlerle ifade etti:

"Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz. BAE yerine Türkiye veya Katar'ın dahil olmasını istedik ama kabul görmedi." Burhan, komşu ülkeler Mısır ve Suudi Arabistan’ın da sürece dahil olabileceğini ancak BAE’nin bu denklemde yerinin olmadığını vurguladı.

ASKERİ OPERASYONLAR BİTMEDEN SİYASİ SÜREÇ BAŞLAMAZ

Sudan halkı ve ordusunun HDK’yi bitirme konusunda tek vücut olduğunu söyleyen Burhan, askeri operasyonlar başarıyla tamamlanmadan siyasi bir sürecin sağlıklı yürütülemeyeceğini kaydetti.

Çatışan tarafların denk olmadığını belirten Burhan, "HDK, Sudan ordusuna eşit değildir. Tüm dünya bunu söylüyor" açıklamasında bulundu.

BM kararlarına rağmen bölgeye silah sokulmasına tepki gösteren Burhan, Sudan ordusunun yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin desteğinden emin olduklarını dile getirdi.

TÜRK HALKINA VE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Açıklamalarının sonunda Türkiye ile ilişkilerin sadece askeri değil, her alanda derinleştirilmesini temenni ettiğini söyleyen Burhan, Türk halkının desteğini unutmadıklarını belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Türk halkı ve hükümetine sizin üzerinizden teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük. Türkiye büyük bir ülke."