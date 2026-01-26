Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun bitmek bilmeyen saldırılarıyla ağır darbe alıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verilerine göre, İsrail savaş uçakları üç dalga halinde toplam 14 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Meydun Tepeleri ve Cubur bölgesine 10, Burguz Vadisi’ne 2, Reyhan ile Lüveyze arasındaki bölgeye ise 2 füze fırlatıldı.

Bu saldırılar, İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırıların hemen ardından geldi.

İHA SALDIRILARIYLA İNFAZLAR SÜRÜYOR

Hava saldırılarının yanı sıra insansız hava araçlarını da (İHA) aktif olarak kullanan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Derdağya beldesinde bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, ateşkes sonrası devam eden işgal ve saldırı konseptinin bir parçası olarak kaydedildi.

İsrail yetkilileri, operasyonlarla ilgili olarak "Ateşkes ihlallerine karşılık Hizbullah altyapısını hedef alıyoruz" iddiasında bulunsa da, sahadaki tablo sivil yerleşim alanlarının da ağır darbe aldığını gösteriyor.

ATEŞKESE RAĞMEN BİNLERCE İHLAL VE İŞGAL

27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ihlalleri durmak bilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı tarihten 20 Kasım 2025'e kadar geçen süreçte İsrail saldırılarında 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan yönetimi, İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini bildirirken; ordunun 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutması bölgedeki gerilimi en üst düzeyde tutmaya devam ediyor.