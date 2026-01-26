Küba'dan ABD'ye askeri rest: Kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin, Washington’un Venezuela’daki operasyonların bir benzerini Küba’da planladığına dair iddiaları bölgede tansiyonu zirveye taşıdı.

Bu tehditlerin hemen ardından başkent Havana’da, bizzat Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in yönettiği bir askeri tatbikat gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinin de katılımıyla dikkat çeken tatbikatta Diaz-Canel, ülkenin yüksek hazırlık seviyesinin olası bir saldırıyı caydırmadaki en büyük güç olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN TEHDİTLERİNE TATBİKATLI CEVAP

Krizin fitili, ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Ocak’ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ateşlenmişti.

Trump, Küba’ya artık petrol ve para akışının kesileceğini belirterek Havana yönetimine “Çok geç olmadan anlaşma yapın” çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamalara tatbikat meydanından yanıt veren Diaz-Canel, halkın kendi siyasal modelini egemen iradesiyle seçtiğini ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini ifade etti.

ALTMIŞ YILLIK AMBARGOYA SERT TEPKİ

Küba lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin altmış yılı aşkın süredir uyguladığı yaptırımları "acımasız ve boğucu" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki ekonomik zorlukların sorumlusunun devrim değil, Washington yönetimi olduğunu belirten Diaz-Canel, şu ifadeleri kullandı: “Bize kimse ne yapacağımızı dikte edemez. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ulustur.”

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNMA

Küba’nın bugüne kadar hiçbir ülkeye saldırmadığını, aksine 66 yıldır ABD’nin doğrudan saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Devlet Başkanı, savunma kararlılığını yineledi.

Diaz-Canel, ülkesinin maruz kaldığı ağır yaptırımlara rağmen teslim olmayacağını vurgulayarak, Küba halkının vatanını “kanının son damlasına kadar savunmaya hazır” olduğunu tüm dünyaya ilan etti.