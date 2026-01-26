Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İptale ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme; usulsüzlüğü tek tek sıraladı.

Karara göre; İmamoğlu'nun 386,347 puanla yatay geçiş yaptığı fakültenin ilgili bölümüne girerken alın teri döken öğrenciler ise en düşük 489,884 puan aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Aradaki fark 100 değil, 103,537 puan imiş. 386,347 puan ile, 489,884 puanlık fakülteye kayıt olmaya çalışana ne denir? Enver Aysever söylemişti, tekrarlamayalım." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Okurlarımdan, izleyicilerimden özür diliyorum.. Ekrem İmamoğlu'nun 100 puan düşük aldığı halde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne kayıt olduğunu söyledim, yazdım..

Gerçek farklı imiş:

Ekrem İmamoğlu'nun açtığı davayı reddedin İdare Mahkemesi, gerekçeli kararında gerçeği açıklamış:

Ekrem İmamoğlu 386,347 puan almış. Yata geçiş yaptıı fakültenin ilgili bölümüne, alnının teri ile giren öğrencilerden en düşük puan alan ise 489,884 puan almış..

Aradaki fark 100 değil, 103,537 puan imiş..

386,347 puan ile, 489,884 puanlık fakülteye kayıt olmaya çalışana ne denir?

Enver Aysever söylemişti, tekrarlamayalım.