  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerin'den Okan Bayülgen’e Tarih Dersi: "Biz Azeri Değil, Türk’üz!" İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar! Mısır, ABD ile görüştü! Orta Doğu için çok konuşulacak iki talebini iletti Minik Asel'i ölüme götüren ihmaller zinciri! Çelişkili kayıtlar ortaya çıktı: ‘Alerji’ denildi, ‘sepsis’ olduğu belirlendi Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak? Gökyüzünde dev dijital devrim! Türksat rekorları altüst etti Gazeteci Serdar Arseven 58 yıl önceki yuva dehşetini anlattı: Hala aynı acıları konuşuyoruz
Gündem Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537
Gündem

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi gerekçeli kararında gerçeği açıkladı. Karara göre; İmamoğlu'nun 386,347 puanla yatay geçiş yaptığı fakültenin ilgili bölümüne girerken alın teri döken öğrenciler ise en düşük 489,884 puan aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Aradaki fark 100 değil, 103,537 puan imiş. 386,347 puan ile 489,884 puanlık fakülteye kayıt olmaya çalışana ne denir? Enver Aysever söylemişti, tekrarlamayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İptale ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme; usulsüzlüğü tek tek sıraladı.

Karara göre; İmamoğlu'nun 386,347 puanla yatay geçiş yaptığı fakültenin ilgili bölümüne girerken alın teri döken öğrenciler ise en düşük 489,884 puan aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Aradaki fark 100 değil, 103,537 puan imiş. 386,347 puan ile, 489,884 puanlık fakülteye kayıt olmaya çalışana ne denir? Enver Aysever söylemişti, tekrarlamayalım." ifadelerini kullandı.

 

Karahasanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Okurlarımdan, izleyicilerimden özür diliyorum.. Ekrem İmamoğlu'nun 100 puan düşük aldığı halde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne kayıt olduğunu söyledim, yazdım..

Gerçek farklı imiş:

Ekrem İmamoğlu'nun açtığı davayı reddedin İdare Mahkemesi, gerekçeli kararında gerçeği açıklamış:

Ekrem İmamoğlu 386,347 puan almış. Yata geçiş yaptıı fakültenin ilgili bölümüne, alnının teri ile giren öğrencilerden en düşük puan alan ise 489,884 puan almış..

Aradaki fark 100 değil, 103,537 puan imiş..

386,347 puan ile, 489,884 puanlık fakülteye kayıt olmaya çalışana ne denir?

Enver Aysever söylemişti, tekrarlamayalım.

Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği
Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği

Gündem

Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!
İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Gündem

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı
Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı

Gündem

Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı

Dolardan ceket, altından ayakkabı! Ekrem’in yapay zeka görüntüsü gündem oldu
Dolardan ceket, altından ayakkabı! Ekrem’in yapay zeka görüntüsü gündem oldu

Gündem

Dolardan ceket, altından ayakkabı! Ekrem’in yapay zeka görüntüsü gündem oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23