Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde tüm kanseri vücudumdan atıp kurtuldum

Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen 2. Multidisipliner Çevre ve Kenevir Kongresinde konuşan Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan, kendi kanser sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

İnan, kendisine teşhis konulduğunda hastalığın ileri evrede olduğunu ve doktorlar tarafından “en fazla 8 ay ömür” biçildiğini söyledi.

Teşhis sonrası önerilen kemoterapi sürecinin etkisiz olacağını baştan bildiğini ifade eden Prof. Dr. İnan, klasik tedavi yöntemlerinin vücudunda karşılık bulmadığını belirtti.

Bu nedenle alternatif bir yol arayışına girdiğini söyleyen İnan, bilimsel veriler ışığında kenevir temelli bir tedavi protokolü uygulamaya karar verdiğini aktardı.

4 ay içinde vücudundaki tüm kanser hücrelerinden kurtuldu

İnan, bu tedavi sürecinin ardından yalnızca 4 ay içinde vücudundaki tüm kanser hücrelerinden kurtulduğunu, yapılan tetkik ve kontrollerin temiz çıktığını ve hastalığın tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Kendi deneyimini hem bir hekim hem de bir hasta olarak anlatan Prof. Dr. İnan, yaşadığı sürecin meslek hayatına bakışını kökten değiştirdiğini vurguladı.

"Bu alandaki çalışmaların önünün açılmalı"

Açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşayan İnan, kenevirin tedavi edici potansiyelinin bilimsel olarak daha fazla araştırılması gerektiğini belirterek, bu alandaki çalışmaların önünün açılması çağrısında bulundu.

İnan, yaşadıklarının birçok kanser hastası için umut olabileceğini ifade etti.