Her gün bir bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor!

Kekik bitkisi, içerdiği doğal bileşenler sayesinde vücutta birçok farklı sistemi destekleyebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde halsizlik yaşayanlar, sindirim problemi çekenler ya da gün içinde şişkinlik hisseden kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Düzenli tüketildiğinde ferahlatıcı etkisiyle bilinen kekik çayı, hem sıcak hem de hafif aromalı bir içim sunarak doğal bir rahatlama sağlayabiliyor. Öte yandan kekik çayının günde bir bardak tüketilmesi halinde vücuda birçok faydalı özelliği olduğu belirtiliyor.