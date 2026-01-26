  • İSTANBUL
Dünya Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı
Dünya

Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı

İsrail basını, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran açıklarındaki görev yerine ulaştığını duyurdu. Bölgede askeri hareketlilik zirveye çıkarken, Washington’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan ekonomik temelli gösteriler, şiddetini artırarak devam ediyor.

Tahran Büyük Çarşı esnafının başlattığı protestolarda bugüne kadar 5 bin 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiği ve 40 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, bölgeden kritik bir askeri hamle haberi geldi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün İran açıklarında konuşlandığını bildirdi.

 

İSRAİL DUYURDU WASHINGTON SUSTU

Savaş gemisinin bölgeye intikali, İran’daki iç karışıklığın ve bölgesel gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi.

Dikkat çeken detay ise gelişmenin ABD makamlarından önce İsrail basını tarafından servis edilmesi oldu.

ABD Savaş Bakanlığı konuya ilişkin sessizliğini korurken, bu hamle ABD'nin bölgedeki askeri varlığını ve "caydırıcılığını" en üst seviyeye çıkarma girişimi olarak yorumlandı.

Uzmanlar, dev geminin varışının bölgedeki tüm dengeleri değiştirebileceğini belirtiyor.

 

