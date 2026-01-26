Ali Özkaya’dan Metin Günday’a cevap: 1980–90’ların yargısı masum değildi

AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Metin Günday’ın 1980–1990’lı yılların yargısına yönelik olumlu değerlendirmelerine sert tepki gösterdi.

Özkaya, o dönemin adalet sisteminin “tarafsız ve bağımsız” olmadığını belirterek, özellikle İmam Hatip kökenli öğrencilerin sistematik biçimde dışlandığını söyledi.

“1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP–SHP koalisyonu döneminde Seyfi Oktay Adalet Bakanı oldu. Ankara Hukuk’un en başarılı öğrencileri, sadece İmam Hatipli oldukları için mülakat sınavında başarısız sayıldı.”

Genç bir avukat olarak bu haksızlığa karşı iptal davası açtığını belirten Özkaya, Danıştay’ın o dönemde verdiği kararın da çifte standart oluşturduğunu vurguladı:

“Danıştay o dönemde ‘mülakat sınavları yargı denetimine tabi değildir’ diyerek davayı reddetti. Ama yıllar sonra AK Parti döneminde tam tersine karar verdi, hatta kamera konulmasını istedi.”

“CHP’LİLERİN ADALET ELEŞTİRİSİ SAMİMİ DEĞİL”

Özkaya, açıklamasında CHP kadrolarının geçmişte yargıyı ideolojik araç haline getirdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Hak, hukuk ve adalet konusunda bu ülkede en son söz söyleyecek kişiler CHP zihniyetinde olanlardır. Çünkü geçmiş sicilleri parlak değildir.”

27 Mayıs darbesi sonrası oluşturulan Yüksek Adalet Divanı’na da atıf yapan Özkaya, o dönemde bazı hukukçuların darbecilerle iş birliği yaptığını belirtti:

“Darbeciler tarafından kurulan o sözde mahkemede görev almayı reddeden Yargıtay Başkanı Ahmet Recai Seçkin gibi gerçek hukukçular hâlâ saygıyla anılıyor. Ama o dönemde darbecilere boyun eğen akademisyenleri de unutmadık.”

“SİYASİ TORPİLLE BAŞARISIZLAR KAZANDI”

Milletvekili Özkaya, 1990’lı yıllarda sınavlarda başarılı olan bazı adayların keyfi biçimde elendiğini, buna karşılık siyasi yakınlığı bulunan kişilerin kayırıldığını da dile getirdi:

“Bir arkadaşımız Türkiye birincisiydi, ama mülakatta başarısız sayıldı. Hâkimlik sınavını kazandığı ilan edilen bir sınıf arkadaşımızın ismi iki gün sonra başarısız listesine alındı. CHP Gençlik Kolları’ndan biri ise sınavda 37 almasına rağmen puanı 70’e tamamlanarak başarılı sayıldı.”

“DÖNEMİN ADALET BAKANINA HABER YAPAN GAZETECİYE GÖZALTI KARARI”

Özkaya, dönemin Star TV muhabiri Sadettin Teksoy’un, Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan’ın yakınlarının Hakimevinde ücretsiz kaldığını ortaya çıkaran haberinden sonra “halk arasında infial uyandırma” suçlamasıyla gıyabi tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

“Böyle bir yargıya nasıl ‘bağımsız’ denilebilir? O dönemde adaletin siyasallaşması en yüksek seviyedeydi.”

“YARGI HER DÖNEMDE SINAV VERİYOR”

Özkaya, açıklamasının sonunda bugünkü yargıya yönelik eleştirilerin de geçmişi unutmadan yapılması gerektiğini vurguladı:

“Yargı geçmişte de iyi sınavlar veremediği dönemler yaşadı. Bugün de hepimizin mutlu olmadığı kararlar olabilir. Ancak geçmişteki CHP zihniyetinin kötü uygulamalarını hiç eleştirmeden bugünü yargılamak, samimi değildir.”