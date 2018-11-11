Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında attığı slogan nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" sloganı attı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

'Bu şekilde anmak dinime aykırı'

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitter'da gündem oldu

Twitter'dan açılan #AtatürkİlahDeğildir hastagi ile yaşanan hukuksuzluğa tepki gösteren vatandaşlar, binlerce tweetle durumu protesto etti. #AtatürkİlahDeğildir hastagi Türkiye'de 1'inciliğe otururken dünya sıralamasında 6'ncı oldu.