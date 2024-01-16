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Gündem SKANDAL! Türkiye şehitlerine ağlarken CHP ile DEM Parti Öcalan’ın tecrit konusunu görüşmüşler
Gündem

SKANDAL! Türkiye şehitlerine ağlarken CHP ile DEM Parti Öcalan’ın tecrit konusunu görüşmüşler

Yeniakit Publisher
2024-01-16 11:41:00 - 2024-01-16 11:42:31
SKANDAL! Türkiye şehitlerine ağlarken CHP ile DEM Parti Öcalan’ın tecrit konusunu görüşmüşler

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken CHP ve DEM Parti bazı kentlerde seçim iş birliği konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldı. Peki CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları o kararın alındığı görüşmelerde başka ne konuştu? O görüşmeye ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ayrıntılar verdi. Özgür Özel DEM partisi ile Öcalan'ın tecrit konusunu görüşmüş.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncel Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyaretlerinde neler konuşuldu? O görüşmenin ayrıntılarını anlatan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'in sözleri dikkat çekti.

 

"Bugün şüphesiz Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve muhalefetin genel olarak yaklaşımı, tecritle ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü, bizim gündemimizde bu vardı."

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve CHP lideri görüşmenin ardından yerel seçim için bazı kentlerde seçim iş birliği konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldıklarını duyurdular.


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Yorumlar

Yiğit

Sayın Tipi Tip Özgür bey Siyaset ne sizin işiniz. Nede çapınız siz gidin Aspirin i ni sat. Bu ülke sana kalmadı.

Orhan İnan

Yazıklar olsun bunlara..Sanki bu ülkenin şehitleri, onların acıları bunları hiç ilgilendirmiyor, gibi..İşleri güçleri apo elebaşısi..
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