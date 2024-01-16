SKANDAL! Türkiye şehitlerine ağlarken CHP ile DEM Parti Öcalan’ın tecrit konusunu görüşmüşler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncel Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyaretlerinde neler konuşuldu? O görüşmenin ayrıntılarını anlatan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'in sözleri dikkat çekti.

"Bugün şüphesiz Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve muhalefetin genel olarak yaklaşımı, tecritle ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü, bizim gündemimizde bu vardı."

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve CHP lideri görüşmenin ardından yerel seçim için bazı kentlerde seçim iş birliği konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldıklarını duyurdular.



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