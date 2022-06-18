Skandal! Suudi Arabistan, hac organizasyonu için Hindu şirketle anlaştı!

Suudi Arabistan yönetiminin, Hac organizasyonu konusunda çalışmak için İslam karşıtı Hindistan yönetimiyle bağlantılı bir şirketle anlaşması tepki topladı.

Anlaşma Middle East Eye tarafından ortaya çıkarıldı. Sitede yer alan habere göre, Hac başvurularını toplamak ve bunlara aracılık etmekle görevlendirilen şirketin en az bir büyük yatırımcısı, Hindistan'daki İslam karşıtı BJP yönetimiyle yakın bağlara sahip.

Suudi yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Avustralya, Avrupa ve ABD'den yapılacak başvurularda hükümete ait "Motawif" isimli portalın kullanılmasını şart koştu.

Portaldan yapılan başvurularda ise Traveazy isimli Dubai merkezli şirketle çalışıldığı belirtildi. Söz konusu şirketin BJP ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bağlantılarının olduğu belirtilirken, şirketin en büyük yatırımcılarından birinin Prashant Prakash isimli iktidar partisi BJP bağlantılı yatırımcı olduğu kaydedildi. Prakash'ın daha önce de Hac organizasyonlarında yer alan bazı şirketlerde yatırımcı olarak yer aldığı belirtildi.

Prakash'ın ayrıca çeşitli BJP lider ve yöneticilerine danışmanlık yaptığı, bunlardan birinin de Karnataka Eyaleti Başbakanı Basavaraj Bommai olduğu biliniyor.

Hindistan'daki Müslümanlar ise Suudi Arabistan'ın kararına tepki göstererek, Hac organizasyonundan elde edilen paraların İslam düşmanı saldırıların finansmanına gidebileceği uyarısında bulunuyor.

Hindistan'da BJP yönetimi ve devletle bağlantılı Hindu çetelerin son dönemde Müslümanlara yönelik saldırılarında artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News