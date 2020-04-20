Skandal sözleri ortaya çıktı! 'İsterdim ki Kuzey Kıbrıs İngiltere'ye bağlı olsun'
Önceki gün Türkiye'yi hedef alarak bir programda açıklamalar yapan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un söylediği skandal bir cümle daha ortaya çıktı. Tibuk'un 'Ben isterdim ki, Kuzey Kıbrıs Türkiye yerine İngiltere’ye bağlı olsun' dediği öğrenildi.
Tutmayan politikalarıyla siyasetten silinen Liberal Demokrat Parti (LDP) Onursal Başkanı Besim Tibuk kendi kurduğu Diyalog Tv’de Dünyaya Bakış programında elinde tespih ile programa katılarak Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ağır sözler sarf etti.
Programda Türkiye’nin KKTC’ye yeteri kadar yardım etmediğini iddia eden ve Türkiye’yi yönetenlere “yarı cahil” ifadesi kullanan Tibuk’un aynı programda skandal bir ifade kullandığı daha ortaya çıktı.
"KKTC'nin İngiltere'ye bağlı olmasını isterdim"
Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri değerlendiren Besim Tibuk, Türkiye ekonomisinin durumunun kötü olacağını söyleyerek, KKTC’nin İngiltere’ye bağlı olmasını istediğini belirtti.