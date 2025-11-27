Skandal sözlere cevap geldi! Güney Afrika başkanından Trump’a adamlık dersi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar ülkeler arasında gerilimlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Trump, G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Bu olay açıklamaya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden yanıt gecikmedi.

Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Afrika’nın gelecek yıl ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet edilmemesine yönelik "Güney Afrika küresel platformlara katılma haklarına ilişkin başka ülkelerden gelen hakaretleri hoş karşılamamaktadır" denildi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Afrika’nın gelecek yıl ABD’nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet edilmeyeceği açıklamasına ilişkin bir mesaj yayımladı. Açıklamada, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın Trump’ın açıklamasını "üzücü" olarak nitelendirdiği belirtilerek, "Güney Afrika anayasal demokrasi ile yönetilen egemen bir ülkedir ve küresel platformlara katılma haklarına ilişkin başka ülkelerden gelen hakaretleri hoş karşılamamaktadır. Güney Afrika, asla hiçbir ülkeyi ve uluslararası toplumdaki konumunu aşağılamayacaktır. Başkan Ramaphosa’nın ABD ve Güney Afrika arasındaki diplomasiyi yeniden başlatmaya yönelik sayısız denemesi ve sarf ettiği yoğun çabaya rağmen Başkan Trump ve yönetiminin ülkemiz hakkındaki dezenformasyon ve çarpıtmalar aracılığıyla Güney Afrika’ya cezai yaptırımlarda bulunmaya devam etmesi üzücü bir durumdur" denildi.

“KURUCU ÜLKELERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA”

ABD’nin G20 Liderler Zirvesi’ne katılmasına yönelik beklentilerin karşılık bulamadığı belirtilerek, "Kurucu ülkelerden biri olan Güney Afrika, G20’yi uluslararası ekonomik işbirliğinin öncü forumu olarak tanımlayan mutabakat, işbirliği ve ortaklık ruhuna her zaman değer vermiştir. Bu yaklaşımla birlikte ABD’nin, Güney Afrika’nın başkanlığındaki bütün G20 toplantılarına katılması beklenmiştir ancak ABD kendi rızası ile Johannesburg’daki zirveye katılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"YENİDEN TEYİT ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Açıklamada, gelecek yılın G20 başkanlığını üstlenecek ABD’nin zirvede yer almaması nedeniyle ilgili belgelerin usulünce ABD’nin Güney Afrika Büyükelçiliği’ndeki Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı’ndan bir yetkiliye teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda ABD’li iş ve sivil toplum kuruluşlarının da zirveye ilişkin "B20" ve "G20 Social" faaliyetlerinde yer aldığı ve Güney Afrika’nın bu katılımlara büyük değer atfettiği bildirildi.

Güney Afrika’nın G20’ye tam, etkin ve yapıcı bir şekilde katılım sağlamaya devam edileceğinin altı çizilerek, "G20 üyelerini bu etkinliğin çok taraflılık esaslı, fikir birliği üzerine kurulu çalışmalarının tüm katılımcıların eşit bir şekilde katılımıyla sürdürüleceğini yeniden teyit etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika’da 22 Kasım-23 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2025 G20 Liderler Zirvesi’nin etkinliğe katılan bütün ülkeler tarafından en başarılı zirvelerden biri olarak değerlendirildiğinin altı çizilerek, zirve sonucunda dünyanın en baskılayıcı sorunlarına karşı çok taraflılığın gücünü ve değerliliğini tartışmasız şekilde teyit eden bir bildirinin yayımlandığı aktarıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirvenin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelemişti. Güney Afrika’da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikanerlar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) katlediliyor, topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD, bu karar doğrultusunda zirveye katılım göstermemişti.

"GÜNEY AFRİKA, HİÇBİR YERDE ÜYELİĞE LAYIK DEĞİL"

Güney Afrika’nın G20 Zirvesi’nin sonunda yapılan kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği’nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini iddia eden Trump, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida’nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecektir. Güney Afrika, hiçbir yerde üyeliğe layık bir ülke olmadığını dünyaya göstermiştir ve biz de kendilerine yapılan tüm ödemeleri ve yardımları derhal durduracağız" açıklamasında bulunmuştu.