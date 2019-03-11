Skandal sözler! CHP'li Başkan adayı Fatiha Suresi ile dalga geçti CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, haddini aşarak Fatiha Suresi ile dalga geçti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi ile dalga geçti. CHP'nin Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, halka hitap ederken okumaya çalıştığı Fatiha Suresi ile dalga geçip büyük bir skandalın altına imza attı. "Bu kadar uzatmalayalım" CHP Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp "Amin deyin yeter bu kadar, uzatmayalım" dedi.

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