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Gündem Skandal sözler! Aziz Nesin'in Ermeni sevdalısı gelini Hilal Nesin göçük altında kalan madencileri hedef aldı
Gündem

Skandal sözler! Aziz Nesin'in Ermeni sevdalısı gelini Hilal Nesin göçük altında kalan madencileri hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 13:04:00 - 2024-02-14 13:06:06
Skandal sözler! Aziz Nesin'in Ermeni sevdalısı gelini Hilal Nesin göçük altında kalan madencileri hedef aldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana gelmesinin ardından 9 işçinin göçük altında kalması hakkında Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin skandal ifadeler kullandı. Daha önce de Ermenilere ağıt yakarak gündeme gelen Nesin'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana gelmesinin ardından 9 işçinin göçük altında kalması hakkında Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin skandal ifadeler kullandı. Daha önce de Ermenilere ağıt yakarak gündeme gelen Nesin'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında 9 işçinin kalması üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan skandal ifadelerle Türk milletini hedef aldı.

Hilal Nesin, ''İnanır mısın zerre üzülmedim maden göçüğüne, hatta neden bütün Erzincan altında kalmıyor ki diye hayıflandım.'' sözlerine cevaben ''Doğaya üzüldüm.'' diyerek adete yaşanılan trajediyle dalga geçti.

Nesin skandal diyaloğun ardından haddini aşarak, ''Celladına aşık olmuş bir millet, ister ezan dinlet, ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet. Müstehaktır ona her türlü zillet!'' ifadelerini kullandı.
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Hilal Nesin'e bu sözleri sonrası tepki yağdı.

ERMENİLER İÇİN AĞIT YAKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu.

Resmi olarak Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan'ın işgalci olduğunu savundu.

Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz." ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.

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