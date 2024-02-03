Skandal skeç sonrası Güldür Güldür’den flaş açıklama! “Kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir”

Güldür Güldür adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Sözde "mizah" adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri hedef alındı. Skeç, sosyal medyadan tepki yağdı.

Gazi karakteri için "yozlaşmış" dediler

Gaziler “Kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir” diyen Güldür Güldür yapım ekibinin özrü kabahatinden büyük...

İşte o mesaj; “Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Berkin Elvan Pankartı asmışlardı

Halkın hür iradesiyle seçilen hükümeti devirmek için 2013 yılında ağaç bahanesiyle başlatılan Gezi Parkı kalkışmasında ölen Berkin Elvan, 5 yıl önce Güldür Güldür ekibi tarafından sahnede anılmıştı.

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