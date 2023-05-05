Skandal plan ifşa oldu! Millet İttifakı iktidara gelirse…

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, Ankara’nın anahtarlarını Washington’a teslim ederken… Eş zamanlı olarak, Türkiye’yi bölme süreci fiilen başlayacaktır” ifadelerini kullandı. “Derin plan”ı deşifre ettiği yazısında, “Devletin bütün kadroları ‘Made in USA’ FETÖ üyesi hainlere açılacaktır” diyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"HDPKK’nın Eş Genel Piyonu Pervin Buldan diyor ki:

“14 Mayıs’tan sonra Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da cezaevinden çıkacak!

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demek ki, neymiş?

Zillet iktidarındaki Yargı Sistemi, Terör Partisi mensuplarını, PKK’lıları (ve FETÖ’cüleri) serbest bırakmaya ayarlı olacak!

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HDPKK’nın diğer Eş Genel Piyonu Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Adayı olarak destekleyeceklerini ilan ettikleri Bay Kemal için ne dedi:

“Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor!”

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-Buradan çıkan fotoğraf nedir?

-Cezaevindeki kravatlı-kravatsız bütün teröristlerin serbest bırakılması, Bay Kemal’in de hedefleri arasındadır.

İHANET BİRADERLİĞİ

Dahası var…

HDPKK, Haydut Devlet ABD’nin Türkiye’yi bölme planlarının “Siyasi Maşası” olarak “özerklik” talep ediyor!

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HDPKK’lı Sırrı Sakık mendeburu “Öcalan’a tecridin kapılarını kıracağız, özgürlükleri harekete geçireceğiz” diyor!

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Terör Partisi, PKK ve YPG’ye askeri operasyonların durdurulmasını istiyor!

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Kayyum atanmasının durdurulmasını ve KHK’lıların göreve iadesini bekliyor.

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İşte bütün bu bölücü talepler…

HDPKK ile Mister Kemal CHP’sinin örtüşen hedefleridir!

DERİN PLAN

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, Ankara’nın anahtarlarını Washington’a teslim ederken…

Eş zamanlı olarak, Türkiye’yi bölme süreci fiilen başlayacaktır!

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Devletin bütün kadroları “Made in USA” FETÖ üyesi hainlere açılacaktır!

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“Helalleşme” hikâyesi anlatan Mister Kemal’in Zillet İttifakı iktidarında…

ABD’deki derin haydutların emirleri doğrultusunda, Yargısız İnfaz dönemine geçilecektir!

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Haydut Devlet ABD, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsüyle başaramadığını...

Zillet Cephesi’nin seçimi kazanması halinde, 14 Mayıs’ın sonrasında yapmak için “tetikte” bekliyor!

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Michael Rubin denilen CIA ajanının kısa bir süre önce fışkırttığı mesajlar…

Bu sinsi ve kirli hazırlığın işaret fişeği niteliğindeydi!

“KHK’LILARI KURTARMAK”

Terörle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle kamudan KHK ile ihraç edilen 26 kişi…

CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP’ten vekil adayı gösterildi!

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Seçimi kazandıkları takdirde, hainlik faaliyetlerini TBMM’nin çatısı altında sürdürecekler!

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CHP, “KHK’lıları Kurtarma” vaadini defalarca tekrarladı.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin berhava olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kılıçdaroğlu…

FETÖ’cü ve de PKK’lı KHK’lıları kurtarmak için sabırsızlanıyor!

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Mister Kemal’in danışmanı Mister Cengiz de bu ihanet topuna girdi ve İzmir’de açıkça söyledi:

“KHK ile uzaklaştırılan hâkimleri, savcıları, bürokratları ve askerleri görevlerine iade edeceğiz!”

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

HDPKK’nın “Kardeş Partisi” CHP, 27 Ekim 2021 tarihinde Meclis’te Irak ve Suriye tezkeresine “Hayır!” oyu vermişti.

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YPG-PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdarson, 28 Ağustos 2022’de Habertürk ekranında aynen şöyle dedi:

“Bundan sonraki bütün tezkerelere ‘Hayır’ diyeceğiz!”

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Yani? CHP, HDPKK’nın “Askeri operasyonlar durdurulmalı” talebine çoktan hazırdır!

SIRRI’NIN SIRRI

HDPKK ile hedefleri örtüşen CHP, Terör Partisi’nin birbiri ardına sıraladığı talepleri yerine getireceğini açıkça ifade ediyor.

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Açıkta söylemedikleri bir tek…

İmralı’daki Terörist Başının “serbest bırakılması” talebi var ki…

O mevzuda da, HDPKK’ya “Kapalı Kapıların Ardındaki” görüşmelerde söz verdikleri anlaşılıyor!

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Haberi, üstü örtük biçimde Sırrı çıtlatmıştı ya!"