  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Skandal paylaşımlarla ilgili düğmeye basıldı
Gündem

Skandal paylaşımlarla ilgili düğmeye basıldı

13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:21:00 -
Skandal paylaşımlarla ilgili düğmeye basıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.

Açıklamada, "(Esir kampını TR bombaladı) ve benzeri paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında, terör örgütü propagandası yapmak; Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında ise Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

Başsavcılık, hakkında soruşturma başlatılanlar arasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

....siz  Hain ...lar Kesinlikle Cezalandırılmalıdır.
  • Yanıtla

Özcan çolak

Hainlerin cezası verilmedikçe İHANETLER artarak devam edecektir. Buna DUR demeyen hukuk ülkesine DOST değildir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar
Medya

Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar

Independent Türkçe’nin, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi üzerinden AK Parti aleyhinde algı oluşturmaya çalıştığı ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...
Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı
Gündem

Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı

Sinop’ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay