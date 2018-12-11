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Skandal patlak verdi! Suudilere ücretsiz vermişler

Pentagon'da görev yapan üst düzey bir yetkili, ABD yakıt tankerlerinin Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarına yanlışlıkla ücretsiz yakıt verdiğini söyledi. Raporlar ise bu ifadeleri doğruladı.

11 Aralık 2018 Salı 16:28
Skandal patlak verdi! Suudilere ücretsiz vermişler

ABD’de yayımlanan bir rapor, Amerikan yakıt tankerlerinin Yemen’de savaşan Suudi jetlerine finansal hesaplamada yapılan yanlışlık sebebiyle on milyonlarca dolarlık ücretsiz yakıt verdiğini ortaya koydu.

Yanlışlıkla ücretsiz verilmiş

Raporda Pentagon’da görev yapan üst düzey bir yetkilinin, Yemen’de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarına hesaplanan miktardan çok daha fazla yakıtın yanlışlıkla ücretsiz olarak sağlandığını belirttiği ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı William S. Castle, yakıtlar için gereken ücretin alınmadığını belirtirken, konu hakkında açıklama yapan Pentogan sözcüsü de bahsi geçen raporu doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) adına konuşan bir yetkili de savaş uçaklarına verilen yakıt miktarını hesaplamak için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:28
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