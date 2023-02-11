Skandal ötesi sözler! Ahmet Şık’tan devlet ve vatan düşmanlığı

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı.

Asrın felaketinde binlerce insan yıkılan binaların altında can verirken, yüz bine yakın insan yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları, depremin ardından geçen 5 güne rağmen umutla devam ediyor.

Muhalefet partileri ise bölgeye giderek vatandaşlarla birlik olacağına milyonların acıları üzerinden siyaset yapıp oy devşirmenin peşine düştü. Bu rezil partilerin sonuncusu komünist TİP oldu.

Daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir iken Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri aklamaya çalışan ve rezil haberlere imza atan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık adeta devlete karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldığı Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Katıldığı canlı yayında açık bir devlet düşmanlığı çağrısı yapan Şık skandal yayında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantıcı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur."