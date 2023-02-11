  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Skandal ötesi sözler! Ahmet Şık’tan devlet ve vatan düşmanlığı
Gündem

Skandal ötesi sözler! Ahmet Şık’tan devlet ve vatan düşmanlığı

Depremin vurduğu illerden Hatay'a giden Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık skandal ötesi ifadeler kullandı. Şık, "Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 14:10:00 -

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı.

Asrın felaketinde binlerce insan yıkılan binaların altında can verirken, yüz bine yakın insan yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları, depremin ardından geçen 5 güne rağmen umutla devam ediyor.

Muhalefet partileri ise bölgeye giderek vatandaşlarla birlik olacağına milyonların acıları üzerinden siyaset yapıp oy devşirmenin peşine düştü. Bu rezil partilerin sonuncusu komünist TİP oldu.

Daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir iken Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri aklamaya çalışan ve rezil haberlere imza atan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık adeta devlete karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldığı Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Katıldığı canlı yayında açık bir devlet düşmanlığı çağrısı yapan Şık skandal yayında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantıcı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur."

Halk TV'nin patronu Mahiroğlu: Sabrımı deniyorlar!
Halk TV'nin patronu Mahiroğlu: Sabrımı deniyorlar!

Medya

Halk TV'nin patronu Mahiroğlu: Sabrımı deniyorlar!

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!
Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!

Gündem

Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!

Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın

Gündem

Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın

Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...
Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...

Aktüel

Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar
Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

Siyaset

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23