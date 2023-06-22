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Sağlık Skandal ötesi! Aldığı sucuğun içinden bakın ne fışkırdı
Sağlık

Skandal ötesi! Aldığı sucuğun içinden bakın ne fışkırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 11:38:00 -
Skandal ötesi! Aldığı sucuğun içinden bakın ne fışkırdı

Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

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