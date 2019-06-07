Skandal karar! Türkiye'ye nota verdiler

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı bakanlık binasına çağırarak nota verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, Büyükelçi Fırat'a Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi.

Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat'ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi.

Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı.

Ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan köydeki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor.

"Bizi teröristlerle aynı masaya oturtamazsınız"

Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat'ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı yazıyor.

Büyükelçi Fırat daha önce de bir iftar yemeğini terk etmesiyle gündeme gelmişti.

Fırat, 7 Mayıs tarihte Bişkek'te düzenlenen iftara Gülen yapılanması üyelerinin de katıldığını görmesi üzerine "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız" demiş ve iftarı terk etmişti.