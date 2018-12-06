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Skandal karar! O FETÖ'cü serbest bırakıldı

Romanya ve Bulgaristan'da konumlanan FETÖ'nün medya yapılanmasını organize eden Kamil Demirkaya, serbest bırakıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:14
Skandal karar! O FETÖ'cü serbest bırakıldı

Türk güvenlik birimleri ile Romen emniyetinin ortaklaşa yaptığı operasyonda gözaltına alınıp, Bükreş Savcılığı'na teslim edilen FETÖ'nün kritik ismi Kamil Demirkaya serbest bırakıldı. Demirkaya'nın iadesine ilişkin kararın ise 14 Aralık'ta verileceği öğrenildi.

Medya yapılanmasının tepe ismi

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Romanya ve Bulgaristan'da konumlanan FETÖ'nün medya yapılanmasını organize eden Kamil Demirkaya'nın Türkiye'ye iade edilip, edilmeyeceği merakla beklenirken. İadeyle ilgili olarak AB'den herhangi bir baskı gelip gelmeyeceği bir başka cevabını bekleyen soru...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:14
  1. Romanya
  2. Kamil Demirkaya
  3. Skandal karar
  4. FETÖ üyesi

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