Skandal karar! Müslümanların sinir uçlarıyla oynanıyor! AYM'den peygamber efendimize hakarete onay

Terör örgüt uzantıları ve yandaşları için adeta güvenli liman görevi üstlenen Anayasa Mahkemesi, verdiği kararlarla toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

Geçtiğimzi hafta LGBT’lilere ait sitelerin kapatılmasını 'ifade özgürlüğüne darbe olarak' yorumlayan AYM, şimdi de her bir karışında şehit kanı bulunan Türkiye'de Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan bir karara imza attı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaretin 'ifade özgürlüğü' sayılmasının önünü açan AYM, skandalllarına bir yenisini daha ekledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'milli güvenlik sorunudur' diyerek tanımladığı AYM'nin aldığı rezil karar kapsamında, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içerikli haberlere getirilen erişim engeli kaldırıldı.

Süreç nasıl işledi?

Süreç ilk olarak 2015 yılında Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içerikli çizimler barındıran Fransız Charlie Hebdo dergisi kapağına erişim engeli getirmesiyle başladı.

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Mahkeme İslam düşmanı sitelerde yer alan alçak kapağa erişim engeli getirdi.

Bunun üzerine sendika.org, isimli sözde site; 14 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e, İslam'a ve Müslümanlara yönelik çok sayıda hakaret içeren tasvirlerin bulunduğu ilgili sayısının tamamını Türkçe olarak yayınlayarak Müslümanları tahrik etti.

Kısa bir süre sonra Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 27 Şubat 2015 tarihli ve 2015/191 sayılı kararıyla, içeriği erişime engelledi.

Erişimin engellenmesi kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Terör örgütlerinin güvenli limanı olan Anayasa Mahkemesi ise kısa bir süre önce, erişimin engellenmesi kararının "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" karar verdi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Şubat 2024 tarihli ve 2024/573 sayılı kararıyla, 27 Şubat 2015’te erişime engellenen haberin erişim engeli kaldırıldı.

Bahçeli AYM için noktayı koymuştu

MHP'nin 55. yıl kutlama etkinliğinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin hukuka savaş açtığını ve milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulamış ve şu sözlerle noktayı koymuştu:

Mahkeme başkanı utanmadan, sıkılmadan hala AYM kararlarının 153. madde ile kesin olduğundan gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir.

Bay Zühtü... Senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani, 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu?

Hak ihlali kararlarıyla Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuz, ne zaman görecek ve anlayacaksınız.

AYM, milli güvenlik sorunudur. Bu mahkeme ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.