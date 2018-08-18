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Skandal karar! Müslümanlara vatandaşlık vermediler

İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle reddedildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:20
Skandal karar! Müslümanlara vatandaşlık vermediler

Lozan Belediyesi, ülke basınında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kimlikleri paylaşılmayan çiftin "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle vatandaşlık başvurularının kabul edilmediği" doğrulandı.

Başvurularının reddini gerektirecek başka nedenler de olduğu belirtilerek, çiftin başvuru sırasında da "karşı cins tarafından yöneltilen soruları yanıtlamadıkları ve genel bir ayrımcı davranış sergiledikleri" ileri sürüldü.

Çiftin karşı cinsle el sıkışmamasının, "İsviçre anayasasının temel prensiplerine, toplumsal normlar ve kadın erkek eşitliğine saygısızlık" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Belediye bu çiftin yasal şartları karşılamadığı için taleplerini kabul etmedi" denildi.

Belediyenin vatandaşlık komisyonunun 2016 Temmuz'dan bu yana ilk defa bir başvuruyu reddettiği bilgisi de paylaşıldı. Müslüman çiftin, 30 gün içinde kararı temyize götürme, yeniden başvuru ya da İsviçre vatandaşlığından tamamen vazgeçme gibi üç seçeneği bulunuyor.

"İSVİÇRE'DE 400 BİN MÜSLÜMAN VAR"

İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisinin "İsviçre Irk Ayrımcılığı 2016 Raporu", ülke halkının yüzde 14'ünün ülkede Müslümanların olmasını istemediğini ortaya koymuştu.

Bununla beraber, İsviçre Sosyal Demokrat Partisinin lideri Christian Levrat, İslam'ın resmi din olarak tanınması önerisini tekrarlayarak, "İsviçre'de 400 bin Müslüman var ve bunların 160 bini İsviçre pasaportu taşıyor. İslam bizim ülkemize ait" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:20
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