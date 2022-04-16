Skandal karar: Köpeğini başıboş bırakana değil, tavuğunun parçalanmasını engelleyene ceza kesildi!
Bartın'da tavuklarını parçalanmaktan korumak için bir köpeğe sopayla vuran şahsa skandal bir ceza uygulandı. Köpeği tasmasız ve ağızlıksız bırakan sahibine uygulanması gereken ceza, malına ve canına gelecek tehlikeyi bertaraf eden adama uygulandı. Skandal cezaya sosyal medyada tepkiler gelirken "İtleri salıp taşları bağlamışlar" atasözü gündeme geldi.
Bartın'da tavuklarını parçalamak isteyen başıboş köpeğe sopayla vuran şahıslara skandal bir şekilde 2 bin 43 TL ceza uygulandı.
Köpeği başıboş ve ağızlıksız serbest bırakan sahibi şikayetçi oldu
Olay Bartın Gölbucağı mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yıldır beslediği Fransız Buldog cinsi köpeğinin iş yerinin yakınlarında tavukları kovaladığı için tanımadığı şahıslar tarafından sopayla dövüldüğünü iddia eden B.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Tavuklarını koruyan şahıslara skandal ceza
Emniyet ekiplerince köpeği sopayla döven şahısların kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.
Olayın şüphelisi Ö.Y. ve B.A.'ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. ( Kötü davranma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme) maddesine istinaden 2.043 TL idari para cezası uygulanırken olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Ya bir çocuğa saldırsaydı? Başıboş bırakan sahibi suçluyken ceza kesilmedi
Başıboş ve ağızlıksız bırakılmasının cezası olmasına rağmen köpeğin sahibine herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması tepki çekti.
Son günler gündeme gelen çocuk ölümlerine rağmen sahibinin ihmalkârlığı "Ya bir çocuğu parçalasaydı?" tepkisine neden oldu.
İtleri salıp taşları bağlamışlar
Sosyal medyada gündeme gelen olay, "İtleri salıp taşları bağlamışlar" atasözünü gündeme getirdi.
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