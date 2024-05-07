Skandal karar! Cemaatle namaz kılmak yasaklandı!

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Monfalcone Belediyesi, bölgedeki Müslümanların iki kültür merkezinde cemaatle namaz kılmalarını yasakladı.

Kasabanın Müslüman sakinleri, anayasal hakları olan ibadet özgürlüğüne yönelik saldırı olarak gördükleri söz konusu durum hakkında yargının karar vermesini beklerken, ıssız bir yerde, bir otoparkta namaz kılmaya zorlandı.

Birlik partisinden olan belediye, bölgede cami inşa edilmesine on yıllardır karşı çıkıyor.

İtalya Müslümanlar Koalisyonundan Yahya Zanollo'ya göre çoğunluğu Katolik olan İtalya'da resmi olarak tanınan 10'dan az cami var.

2 milyon nüfusu ile ülkedeki en büyük dini azınlık olan Müslümanların neredeyse yarısı İtalyan vatandaşı olmasına rağmen cami inşa etmekte zorluklarla karşılaşıyor.

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Yahya Zanollo'ya göre bu durum binlerce Müslümanı derme çatma ibadet alanlarına itiyor ve bu da "gayrimüslim nüfusta önyargı ve korkuyu körüklüyor".

Belediye Başkanı merkezlerde Arapça öğretilmesine, kadınların kocalarının arkasında yürümesine ve öğrencilerin başörtüsü takmasına karşı çıkıyor.