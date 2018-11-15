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Skandal karar! 10 Kasım törenine katılmayan imama soruşturma

İzmir'in Selçuk ilçesinde 10 Kasım'da düzenlenen anma törenlerine katılmayan imam hakkında soruşturma başlatıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:03
Skandal karar! 10 Kasım törenine katılmayan imama soruşturma

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda 10 Kasım'daki anma törenlerine katılmayan imam hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

İlçe Müftüsü Hasan Kırkan tarafından imama gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vefatının 80. Yılı münasebetiyle, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü tüm kamu çalışanları ve halkımızın katılımıyla İlçemiz Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen "10 Kasım Mustafa Kemal ATATÜRK'ü Anma Günü" Programına ilgi (a) ve (b) talimatlara rağmen mazeretsiz katılmadığınız tespit edilmiştir.

Bu itibarla; bundan böyle verilen talimatlara harfiyen uymanızı, memuriyet sorumluluğu ve bilinci içinde hareket etmenizi, aksi taktirde hakkınızda yasal işlem başlatılacağının bilinmesini önemle rica ederim."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:03
  1. İzmir
  2. imam

YORUM YAZ

  • vatanvatan15 dk önce
    Diyelim ki katıldı,din görevlisi kıyafeti ile mi katılacak yoksa sivil mi katılacak ? Ayrıca laikliğe zarar vermez mi ?
  • Sina SALIKSina SALIK17 dk önce
    çok yaşa millet ittifakı... pardon al sana millet ittifakı :)
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc21 dk önce
    Bir gün (yakin insallah) Cuma namazina gelemeyen bürokratlarda sorguya cekilecektir.Burada yargi cok ileri gitti. Milletin ve kishilerin fikirlerini sorgular oldu. Acaba biz 1908-1950 yilinami takili kaldik, yani yargi demek istedim.
  • TalhaTalha22 dk önce
    ... diyanet türkiyede millete din öğretecek ...
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