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Yerel Skandal iş yöntemi! Kargoları fırlattılar!
Yerel

Skandal iş yöntemi! Kargoları fırlattılar!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:23:31 - 2024-05-23 12:23:30
Skandal iş yöntemi! Kargoları fırlattılar!

Eskişehir’de kargo çalışanlarının paketlenmiş olan eşyaları alana döktükten sonra fırlatarak ayrıştırmaları amatör kameralara yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde şubesi bulunan kargo firmasının çalışanlarının kargoları ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kargo çalışanlarının, paketlenmiş kargoları açık bir alana döktüğü ve fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor. Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaklaşık 5-6 aydır ayrıştırma bu şekilde yapılıyor.

Görüntüleri çeken vatandaş, “Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. Ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

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Yorumlar

vatandaş rıza

Bu işi yapan olsaydı onlar öyle davranamazdı. Çoluk çocuk elindeki telefondan sipariş verebiliyorsa e ticaret yapabiliyorsa bunların olması kadar normal bir şey göremezsiniz.
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