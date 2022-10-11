Skandal ifşa oldu! CHP’li Seçer'den yerel basına haber cezası

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“Kaçak su kullanımına asla müsamaha göstermeyeceğim” dediği halde, göreve gelir gelmez ikamet ettiği konutun 800 tonluk yüzme havuzunu kaçak su ile dolduran, kıdemli belediye personelini, “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten çıkarıp yerine aralarında HDP’lilerin de olduğu partizanları belediyeye dolduran CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in rezaletleri bitmiyor.

Skandal deşifre oldu

Mersin Belediyesi’nde dönen dolapları ifşa eden gazeteci Zeynel Boğan’ı muştalı ve bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralayan belediye personeline herhangi bir yaptırım uygulamayan CHP’li Seçer’in, PKK/KCK operasyonu kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin HDP’li Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in gözaltına alınmasını haberleştiren yerel medyaya yaptırım uyguladığı ortaya çıktı.

Skandalı deşifre eden Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı konuşmada, CHP’li Seçer’in danışmanı Gündeş’e yönelik haberleri nedeniyle yerel medyaya yapılan ödemelerin kesilerek medya mensuplarının cezalandırıldığını ifade etti.