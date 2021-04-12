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Gündem Skandal iddia: CHP'li belediyenin yayımladığı dergide Türk büyüklerine hakaret
Gündem

Skandal iddia: CHP'li belediyenin yayımladığı dergide Türk büyüklerine hakaret

İzmir-Selçuk'ta AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile bazı sivil toplum kuruluşları, CHP2li ilçe belediyesi tarafından çıkarılan bir dergide yer alan makalede Aydınoğlu Beyi Hızır Bey'e hakaret edildiğini iddia ederek tepki açıklamaları yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:40:00 -
Skandal iddia: CHP'li belediyenin yayımladığı dergide Türk büyüklerine hakaret

İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile bazı sivil toplum kuruluşları, CHP'li ilçe belediyesi tarafından çıkarılan bir dergide yer alan makalede Aydınoğlu Beyi Hızır Bey'e hakaret edildiğini iddia ederek tepki açıklamaları yaptı.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbayanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçe belediyesi tarafından aylık olarak yayımlanan "Efesli Leylek" isimli dergide Arsen Nişanyan ismiyle yer alan bir makalede 1339 yılında Efes Başpiskoposu olan Matthaios'un mektuplarına yer verildiğini belirtti.

Türk büyükleri için hakaret içeren ifadelerin yer aldığı mektupların belediyeye ait dergide yer bulmasının bir sorumsuzluk örneği olduğunu kaydeden Girbayanoğlu, şunları ifade etti:

"İmtiyaz sahipliğini Belediye Başkanı Sengel'in yaptığı dergideki makalede ilçemiz için 'talihsiz şehir' ifadesi, Selçuk'u kurtaran Hızır Bey için hakaret içeren ifadeler geçiyor. Bizlere bu cennet parçası vatanı bırakan Anadolu beylerine yapılan pervasız hakaretler kabul edilebilir değildir."

MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali ise Türk büyükleri hakkındaki düşmanca açıklamaların bu dergide yer bulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Ali, şunları söyledi:

"Selçuklu’nun tarihi mirasını kötüler nitelikte tohumlar ekmeye çalışan Nişanyan denen yazarı şiddetle kınıyorum. Hiç kimse ecdadımıza hakaret etme cüretine sahip değildir. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Türk'üz, Türk milletiyiz. Bu böyle biline."

Ayasuluk Kazısı eski başkanı Dr. Mustafa Büyükkolancı da mektubu yazan kişinin o dönemin politik çekişmelerini yansıttığını belirterek, "Aydınoğlu Beyi Hızır Bey için söylenen veya yazılan bazı sözlerin böyle bir platformda yazıya dökülmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Makaleyle ilgili eski Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ile Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fahrettin Eren de tepki açıklaması yaptı.

Belediyeden açıklama

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada bahse konu yazının alanında uzman bir tarihçi tarafından kaleme alındığı ve tarihsel bir metnin orijinal çevrisinden ibaret olduğu belirtilerek, "Yazının içeriği ve kapsamı yazara aittir. Efesli Leylek dergisinde yayımlanan yazılar, Efes Selçuk Belediyesinin değer ve ilkelerini yansıtmamaktadır" denildi.

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Yorumlar

Poyraz

Ermeninin teki gelip benim ülkemde benim buyuklerime terbiyesizlik yapacak öylemi. Adamdan siringayla kan çekerler. Adam olun lan adam. Milletin ayarlarıyla oyamayın.
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ALİ

YİNE DÜNYANIN EN BÜYÜK HABERCİLİĞİ YAPILMIŞ.KUTLUYORUM.HAKARET VAR MI,YOK.YALAN HABERLERLE NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİN.AKP BİTTİ.ERDOĞAN BİTTİ.TÜRKİYE EKONOMİSİ BİTTİ.İNSANLAR AÇ.BUNU HABER YAP HELAL OLSUN SİZE
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