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Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında aktif rol alan FETÖ'cü S.B.Ü., avukatı A.B.O. ile cezaevinde sapkın ilişki yaşarken basıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:05
Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S. B. Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, cezasını çekmek için Silivri Cezaevi'ne konulan Ü., iddiaya göre burada avukatıyla sapkın ilişkiye girerken basıldı.

Gazetenin manşetten gördüğü habere göre, FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

Rezil halde yakalandılar!

Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi.

Koğuşu hemen değiştirildi

Darbeci eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ile kuzeni ve avukatı olan A.B.O’nun cinsel ilişki halinde olduklarını gören infaz koruma memurları ikiliyi odadan çıkartıp tutanak tuttu. FETÖ’cü sapık darbeci Üstün’ün kaldığı koğuş ve oda değiştirilirken, avukat da cezaevinden çıkartıldı.

Soruşturma açıldı

Üstün hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Üstün ile cinsel ilişki halinde yakalanan avukat A.B.O. hakkında soruşturma açılabilmesi için de Adalet Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Barosu’na başvuruda bulunuldu. Baro’nun izin vermesi durumunda avukat hakkında da dava açılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:05
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Homo
  4. Eşcinsel
  5. Silivri Cezaevi

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  • maraşlımaraşlı9 dk önce
    Ne olacaktı şerefini haysiyetini vede vatanını 1 dolara satan adilerden herşey beklenir. Tüh Allah cc belanızı versin
  • HaticeHatice17 dk önce
    Allahim yardim et helak olmus kavimler gibi bizleri de helak edermisin 1970 li yillarda tek tek varlardi sonra birden cogaldilar simdi hem kadin hem erkek livatalar lanetli mahluklar cogaldi bilhassa bunlari one cikariyorlar maddi yardim yapiyorlar anladigim kadar ozendirerek cogaltiyorlar chp hdp fto kuresel gucler bu tur sapkinlarin cogalmasina on ayak oluyorlar allahim gencligimizi uyusturucudan livatalik gibi sapkinliklardan hatta tum kotu aliskanliklardan koru butun bunlardan korunmasi icin once allah korkusunu yerlestirmek lazim kalblerine sirf bu tur sapkinliktan genclerimizi kurtarmak icin bakanlik bile kurulabilinir allah insan ve hayvanlari bir kadin birde erkekten yarattiki uresinler cogalsinlar aile olsunlar diye bu sapkinlik cok onemli bir boyut aldi hukumetin bu konuda bir caresi varmi bir soralim
Bugünkü Akit

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