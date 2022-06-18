Skandal! Hindistan'da devlet yetkilisi Müslümanlara yaptığı işkenceyi övünerek paylaştı!

Hindistan'da polislerin gözaltına aldığı bir grup Müslümanı döverken çekildiği anların yer aldığı video, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bir üyesi tarafından övgü dolu ifadelerle paylaşıldı.

BJP üyesi polislerin tavrı için "dövülenlere hediye" derken, videoyu milyonlarca kişi izledi.

Video için hükümetten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gözaltındaki kişilerin aileleri yakınlarının suçsuz olduğunu söyleyerek serbest bırakılmaları çağrısı yaptı. 6 gün önce yüklenen videodaki polislere karşı ise herhangi bir işlem başlatılmadı.