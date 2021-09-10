Skandal gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteride büyük bir rezalete imza atılmıştı. Balıkesir Valiliği, Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende "Türk kadının zincire vurulması" skandalı sonrası Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.
AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile çok sert tepki gösterdi.
"Türk kadınını kim zincire vurdu?"
Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek" diyerek tören alanından ayrıldı.