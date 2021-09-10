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Gündem Skandal gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Gündem

Skandal gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteride büyük bir rezalete imza atılmıştı. Balıkesir Valiliği, Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:01:00 - 2021-09-10 12:02:03

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende "Türk kadının zincire vurulması" skandalı sonrası Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile çok sert tepki gösterdi.

"Türk kadınını kim zincire vurdu?"

Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek" diyerek tören alanından ayrıldı.

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Yorumlar

Mstf

Çydd fonlanan bir dernek ise nasıl kamu yararuna bir dernek olabilir ki üteleri hep efendi iken bize faydası ne
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Neco

Aslında tamda doğru yapmışlar bu gösteriyi.Kapali dinine bağlı müslüman kadınları zincirlere vurarak zorbalıkla başlarını açmışlar Müslümanlığa uymayacak şekilde batı taklitciligi ve yobazligiyla kıyafetini açmışlar.Tam da bunu ifade eden bir gösteri.
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