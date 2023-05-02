Skandal görüntüler! KK ve Ekrem'in Van mitinginde bayrak salladılar

7'i koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Van mitingi kimin kimlerle birlikte yol yürüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidara gelmeleri halinde kayyum uygulamalarına son vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlette yeni bir anlayış ortaya koyacağız. Van, hak ettiği değeri görecek. Bürokrat bir partinin değil devletin memuru olacak. Haksızlığa evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. Van'ın bütün konularını biliyoruz. Burayı turizmin başkentlerinden biri haline getireceğiz.

Seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerimden birini Van'a yapacağım. Bu seçimi millet için kazanacağız. Bu seçimi Van için İstanbul 81 il için kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız."

Ülkeye adaleti ve barışı getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu ise "Bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden dolayı ötekileştirilmeyecek. Kayyum denen garabet uygulamayı bitireceğiz" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık "Selo Başkan" sloganlarıyla kesildi. Mitingde ayrıca HDP'nin partisi olan Yeşil Sol Parti'nin bayrakları sallandı.