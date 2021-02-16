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Gündem Skandal "Gara" açıklaması sonrası ABD'den geri adım
Gündem

Skandal "Gara" açıklaması sonrası ABD'den geri adım

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in, Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesinden terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:10:00 -
Skandal "Gara" açıklaması sonrası ABD'den geri adım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükelçi Satterfield ile Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

Blinken: Gara'daki olaylardan PKK sorumlu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişlerinin, PKK terör örgütünün, 13 silahsız Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin yaptığı şartlı açıklamaya Türkiye'nin sert tepki vermesinin ardında bugün iki ülke dışişleri bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti.

Price, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi." ifadelerine yer verdi.

ABD'den tepki çeken Gara açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin tartışmalı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada yer alan "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi büyük tepki çekmiş ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi arkasındasınız

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada ABD'nin PKK/YPG açıklamasına çok sert tepki göstererek, "Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, teröre çanak tutanları tek tek saydı ve "Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz" diye konuştu.

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Yorumlar

TÜRK TEK DÜNYA DEVLETİ KIZIL ELMA VE UZAY DEVLETİ. BENGGÜ TENGRİYİN KÜÇÜDÜR.

tüm kabine yahudi, abd tarihinde 1 ilk, bu virüsle noktayı koymak istiyorlar, mutlak kölelik, Allah ın devleti Yüce Yaratan ın Türk devleti varken yapamazlar
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