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Yaşam Skandal! Feci kazayı yapan EGO otobüsü sürücüsünün kanında uyuşturucu çıktı
Yaşam

Skandal! Feci kazayı yapan EGO otobüsü sürücüsünün kanında uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasında sürücünün kanında uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:03:00 -
Skandal! Feci kazayı yapan EGO otobüsü sürücüsünün kanında uyuşturucu çıktı

Ankara'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı tespit edildi.

Sincan'ın Yenikent semtinde 22 Aralık 2021 tarihinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.

Şoförün kanında uyuşturucu çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi.

Sürücü belgesini yenilememiş

Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi.

Araç kullanırken telefonla uğraştığı tespit edildi

Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.

 

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