Skandal! Feci kazayı yapan EGO otobüsü sürücüsünün kanında uyuşturucu çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasında sürücünün kanında uyuşturucu çıktı.
Ankara'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı tespit edildi.
Sincan'ın Yenikent semtinde 22 Aralık 2021 tarihinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.
Şoförün kanında uyuşturucu çıktı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi.
Sürücü belgesini yenilememiş
Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi.
Araç kullanırken telefonla uğraştığı tespit edildi
Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.