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Gündem Skandal! Erzurum depremini Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalıştı
Gündem

Skandal! Erzurum depremini Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalıştı

Solakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefreti artık başka bir boyuta taşındı. Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalışarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:57:00 -
Skandal! Erzurum depremini Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalıştı

Solakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefreti artık başka bir boyuta taşındı. Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalışarak büyük bir skandala imza attı. Erdoğan'ın depremin merkez üssü Köprüköy'de olduğunu zannettiğini belirten Arslan, suçu rejiye atmaya çalışarak, "Tamamen yanlış anlamışım. Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim" ifadelerini kullandı.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu sırada canlı yayında olan CHP yandaşı Halk TV spikerlerinden Ayşenur Arslan yaşanan depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalışırken adeta rezil oldu.

"Ben yanlış mı anladım çocuklar?"

Depremin hemen ardından son dakika bilgisini aktarmaya çalışan Arslan, "Erdoğan oralarda mıymış, Köprüköy'deymiş" dedi. Ardından durumu yanlış anladığını belirterek suçu rejide çalışanlara atmaya çalışan Arslan, "Ben yanlış mı anladım çocuklar? Ne dediniz siz az önce bana Allah aşkına. Erdoğan ile olayın alakası yok muymuş" ifadelerini kullandı.

 

 

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