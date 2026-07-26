Skandal çağrı: Türkiye’ye karşı PKK’yı silahlandırın

TAHSİN HAN

Gazze’de yürüttüğü soykırımla uluslararası alanda tecrit edilen İsrail’in, Orta Doğu’da kaos ve istikrarsızlığı derinleştirmek amacıyla terör örgütlerini araçlaştırma stratejisi bir kez daha su yüzüne çıktı. İsrail The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan ve bölgesel dengeleri hedef alan analizde, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki terör unsurlarını doğrudan silahlandırıp fonlayarak Türkiye ve İran’a karşı piyon olarak kullanması gerektiği savunuldu. Analizde yer alan skandal ifadeler, Tel Aviv’in kendi çıkarları uğruna terör gruplarını maşa olarak kullanmaktan geri durmadığını bir defa daha gözler önüne serdi.

TERÖRİSTERİ SİLAHLANDIRMALIYIZ

İsrail’in bölgeyi karıştırmak adına teröristleri finanse etme ısrarının vurgulandığı yazıda, “İsrail’in Doğu ve Güneydoğu sınır hatlarındaki Kürt grupları doğrudan silahlandırması ve desteklemesi gerekmektedir” denilerek, egemen devletlerin toprak bütünlüğünün hedefe konulması çağrısı yapıldı. Terör unsurlarını birer dış politika aparatına dönüştürme planının dile getirildiği analizde, “İran’ın iç kontrolünü ve bölgesel nüfuzunu zayıflatmak için bu grupları silahlandırmak İsrail’e kritik bir jeopolitik kaldıraç sağlayacaktır” denilerek, terörün ülkeleri zayıflatmak amacıyla nasıl araçsallaştırıldığı itiraf edildi.

TERÖRE BEL BAĞLIYORLAR

Soykırımcı İsrail rejiminin bölgesel aktörlerin iç dengelerini sarsmak için terör finansmanına bel bağladığını gösteren metinde, Siyonist aklın bölge haritalarını değiştirmeyi amaçlayan niyeti “İsrail, bağımsız bir Kürdistan’ın kurulmasına yardım etmeli ve bu süreci desteklemelidir” sözleriyle alenen yazıldı.

İsrail’in bölgeyi kan gölüne çevirmek adına terör örgütleriyle kurduğu bu kirli ilişki yeni değil. Tel Aviv, geçmişten günümüze kadar Türkiye’nin milli güvenliğini direkt hedef alan PKK ve onun Suriye uzantısı YPG’ye örtülü ve açık kanallarla lojistik, istihbarat ve materyal desteği sağlamaktan hiçbir zaman çekinmedi.

Bölgedeki terör yuvalarının finansmanında aktif rol oynayan, örgütlerin özerklik iddialarına uluslararası alanda zemin hazırlayan ve eli kanlı teröristleri propaganda araçlarıyla meşrulaştırmaya çalışan Siyonist odakların bu son hamlesi, The Jerusalem Post’taki yazıyla birlikte İsrail’in terörü besleme ve kışkırtma stratejisini değişmeyen bir devlet politikası olarak sürdürdüğünü bir kez daha belgelemiş oldu.