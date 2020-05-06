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Dünya

Skandal anlar! Türk F-16'larını vurmak için kilitlendiler

Yunanistan'a ait savaş uçaklarının Türk F-16'larına Ege'de kilitlendiği skandal anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:22:00 -

Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan, bu sefer de Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Gerilimi tırmandıracak söz konusu iddiaya göre; Yunanistan'a ait Mirage savaş uçağı pilotları, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarına kilitlendi.

Yunanistan, skandal anlara ait olduğunu iddiat ettiği görüntüleri yayınlandı.

Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü.

 

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