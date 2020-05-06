Skandal anlar! Türk F-16'larını vurmak için kilitlendiler
Yunanistan'a ait savaş uçaklarının Türk F-16'larına Ege'de kilitlendiği skandal anların görüntüsü ortaya çıktı.
Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan, bu sefer de Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.
Gerilimi tırmandıracak söz konusu iddiaya göre; Yunanistan'a ait Mirage savaş uçağı pilotları, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarına kilitlendi.
Yunanistan, skandal anlara ait olduğunu iddiat ettiği görüntüleri yayınlandı.
Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü.