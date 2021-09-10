Skandal Ali Erbaş mesajı! Ali Babacan'ın Deva'sı fırıldağa döndü

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında din düşmanlarının hedef tahtasına koyduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yüklenerek, “İktidar, toplumsal sorunlarda ya da sorun olarak yorumladığı konuların çözümü veya bastırılmasında Diyanet’le daha sık çalışacak gibi görünüyor. Anayasaya göre Diyanet İşleri Başkanının görevi; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir. Diyanet İşleri Başkanı siyasetin konusu olan alanlara girerek anayasayı da açıkça ihlâl etmektedir ve kendisini itibarsızlaştırdığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da saygınlığına zarar vermektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin en önemli zafiyetlerinden biri de ister yürütmede ister yargıda olsun kamu yöneticilerini politize etmesidir” diye konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanı eliyle sosyal medya sansürünün pazarlanmasına müsaade etmeyeceğiz”

Şahin, “DEVA Partisi olarak, basın özgürlüğünün insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devlet için öneminin bilincindeyiz. Basın özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağımızı taahhüt ediyoruz. İnternet mevzuatının uluslararası standartlara uygun bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. İktidarın sosyal medyaya sansür koymak üzere getirdiği yasayı Diyanet İşleri Başkanının eliyle topluma pazarlamasına müsaade etmeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanına da buradan tavsiyemiz; unutmayınız ki alimler ve yargıçlar, iktidar önünde cübbelerini iliklemezler” ifadelerini kullandı.

‘Seçim barajı, iktidarın Milliyetçi Hareket Partisi’ne jestidir’

Seçim barajına ilişkin tartışmalara da katılan İdris Şahin şunları söyledi: “Bu baraj, parlamentoyu yok sayan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bir an önce gitmesi gerektiğinin göstergesi. Seçim barajı konusunda iktidar mensuplarının tutumunu usulen doğru bulmuyoruz. Amaçları temsilde adalet ve yönetimde istikrarı sağlamaya yönelik adım atmak değildir. Bu düzenleme kamuoyuna paylaşılan gerekçelerle yapılmış bir düzenleme değildir. İktidarın küçük ortağının talebi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan bir jesttir. İktidar sadece yüzde 7’lik seçim barajını ülkenin gündemine getirmekle turpun büyüğünü heybede bırakmaktadır. İlgili yasa teklifi parlamentoya sunulmadan iktidar partilerinin gerçek amacı görülemeyecektir. Düzenlemenin mevcut sistemde hiç kimseye bir faydası yoktur. Sadece MHP’nin tek başına seçimlere girebilmesi konusunda psikolojik eşiği geçtiğini göstermektedir”